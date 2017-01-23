Песков: На повестке дня тема выборов президента России 2018 года не стоит

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема выборов президента России 2018 года пока не стоит на повестке дня Кремля, передает ТАСС.

«Ориентиров никаких нет. А главное, что пока тема предстоящих президентских выборов не стоит на повестке дня, пока еще рано об этом», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в администрации президента оценивают риски низкой явки на предстоящих выборах главы государства и каков ориентир этой явки.

Он также отрицательно ответил и на вопрос о том, анализировали ли в Кремле риски низкой явки на выборах будущего года.

Ранее Песков заявил, что в Кремле нет решений о переносе даты президентских выборов в России. Пресс-секретарь также выразил надежду, что Владимир Путин примет участие в российских президентских выборах в 2018 году.