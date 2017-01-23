На Урале чиновник выдал сироте сделанный из шпал дом

Следственное управление СК по Челябинской области направило в суд уголовное дело на экс-главу управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района за предоставления сироте жилья, сделанного из железнодорожных шпал, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в 2014 году из бюджета для приобретения жилья для сироты было выделено 878 тыс. руб. В результате девушка получила дом, который лишен системы водоснабжения и канализации, санузла, межкомнатных дверей, а стены построены из железнодорожных шпал.

Чиновник предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Сам он на следствии признал вину. Сделка по приобретению дома по решению суда была признана незаконной, средства возвращены в бюджет. Потерпевшим будет предоставлено жилое помещение, соответствующее требованиям противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил.