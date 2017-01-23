К делу ЮКОСа посоветовали приложить китайскую мудрость

Судья Конституционного суда Владимир Ярославцев высказал особое мнение по делу ЮКОСа. Служитель Фемиды заявляет, что его коллеги вместе с другими ветвями власти привели Россию к «правовому тупику».

Чтобы выйти из него, Ярославцев советует прибегнуть к старинной китайской мудрости. Документ на восьми страницах приобщён 23 января к соответствующему постановлению КС.

Владимир Ярославцев, напомним, – один ветеранов КС и лидеров по числу особых мнений. В 2005 году он уже критиковал других судей, когда они разрешили взыскать с компании «ЮКОС» налоговые штрафы с истекшим сроком давности. Новую альтернативную позицию эксперт строит на собственных рассуждениях двенадцатилетней давности. «Все больше убеждаюсь в правильности положений, изложенных тогда», – отмечает Ярославцев.

Принимая решение по делу ЮКОСа в 2005 году, КС «вступил в противоречие с принципом законности», «вышел за пределы своей компетенции» и «осуществил функцию законодателя». Поэтому свежий запрос о судьбе нефтяной компании, пришедший от Министерства юстиции в 2016 году, принимать к рассмотрению не следовало, считает Владимир Ярославцев: "Запрос не является допустимым, и производство по делу подлежало прекращению".

Судья особенно обращает внимание на противоречивость действий российских властей. В 2011 году, когда Европейский суд по правам человека в общем признал, что Россия нарушила права ЮКОСа, наша страна не стала спорить с этим решением. Более того, отечественные власти представили европейским коллегам «план мероприятий» по выполнению постановления Страсбурга. Только в 2014 году, когда была озвучена рекордная сумма компенсаций в 1,8 миллиарда евро для экс-акционеров ЮКОСа, позиция России изменилась, следует из особого мнения.

«Непоследовательная и весьма противоречивая позиция российских властей фактически поставила в «правовой тупик» решение вопроса по данному делу. В связи с этим Министерство юстиции Российской Федерации нашло «упрощенный» выход из создавшегося положения путем обращения в Конституционный суд Российской Федерации о невозможности исполнения постановления ЕСПЧ. Однако такое обращение не может быть допустимым, и в силу действия принципа «никто не может быть судьей в собственном деле»», – подчеркивает Владимир Ярославцев.

Своё особое мнение, как и обычно, он снабжает образным заключением. Судья рассказывает о недавно прочитанной книге востоковеда Владимира Малявина «Тайный канон Китая». В ней Ярославцев обратил внимание на цитату из древнего сборника трактатов «Гуань-Цзы»: «Искусство улаживания дел заключено в следующих словах: "Не отвергай, не разобравшись, и не принимай, не разобравшись". «К сожалению, мудрость китайских мудрецов своевременно не была востребована, в результате чего и сложилась указанная выше сложная правовая ситуация», и она «с нетерпением ожидает своего законного и справедливого разрешения», надеется Ярославцев.

Для разрешения коллизии служитель Фемиды советует российским властям вступить в переговоры с комитетом министров Совета Европы (Европейский суд по правам человека входит в структуру Совета. – Прим. ред.). Комитет может обратиться в Страсбург с запросом о толковании вызвавшего вопросы решения.

По делу ЮКОСа 2017 года, предполжительно, может высказать особое мнение ещё один судья КС – Константин Арановский. Но оно на сайте суда пока не опубликовано. Сейчас "Фонтанка" пытается связаться с судьёй, чтобы получить его комментарий.

Справка:

Решение по новому делу ЮКОСа Конституционный суд вынес 19 января 2017 года. В нём служители Фемиды отказались выплачивать по решению Страсбурга рекордную компенсацию в 1,8 миллиарда евро экс-акционерам нефтяной компании. Впрочем, бывшие бенефициары смогут претендовать на туманное возмещение потерь на основании «доброй воли». Как, кому и когда будет выплачивать их Российская Федерация, КС однозначно не уточняет.

Добавим, что дело ЮКОСа началось в 2004 – 2005 годах, когда российские суды наказали нефтяников за налоговые правонарушения в общем счёте больше чем на 99 миллиардов рублей. Тогда Конституционный суд фактически поддержал эти действия коллег. В 2011 – 2014 годах стало ясно, что на защиту ЮКОСа встал Европейский суд. После этого КС наделил себя дополнительными полномочиями, чтобы разрешить России не исполнять отдельные постановления Страсбурга.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»