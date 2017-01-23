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23.01.2017 12:49
16 Комментариев

К делу ЮКОСа посоветовали приложить китайскую мудрость

Судья Конституционного суда Владимир Ярославцев высказал особое мнение по делу ЮКОСа. Служитель Фемиды заявляет, что его коллеги вместе с другими ветвями власти привели Россию к «правовому тупику».
К делу ЮКОСа посоветовали приложить китайскую мудрость
Судья КС Владимир Ярославцев//Евгений Павленко/Коммерсантъ

Чтобы выйти из него, Ярославцев советует прибегнуть к старинной китайской мудрости. Документ на восьми страницах приобщён 23 января к соответствующему постановлению КС. 

Владимир Ярославцев, напомним, – один ветеранов КС и лидеров по числу особых мнений. В 2005 году он уже критиковал других судей, когда они разрешили взыскать с компании «ЮКОС» налоговые штрафы с истекшим сроком давности. Новую альтернативную позицию эксперт строит на собственных рассуждениях двенадцатилетней давности. «Все больше убеждаюсь в правильности положений, изложенных тогда», – отмечает Ярославцев.

Принимая решение по делу ЮКОСа в 2005 году, КС «вступил в противоречие с принципом законности», «вышел за пределы своей компетенции» и «осуществил функцию законодателя». Поэтому свежий запрос о судьбе нефтяной компании, пришедший от Министерства юстиции в 2016 году, принимать к рассмотрению не следовало, считает Владимир Ярославцев: "Запрос не является допустимым, и производство по делу подлежало прекращению".

Судья особенно обращает внимание на противоречивость действий российских властей. В 2011 году, когда Европейский суд по правам человека в общем признал, что Россия нарушила права ЮКОСа, наша страна не стала спорить с этим решением. Более того, отечественные власти представили европейским коллегам «план мероприятий» по выполнению постановления Страсбурга. Только в 2014 году, когда была озвучена рекордная сумма компенсаций в 1,8 миллиарда евро для экс-акционеров ЮКОСа, позиция России изменилась, следует из особого мнения.

«Непоследовательная и весьма противоречивая позиция российских властей фактически поставила в «правовой тупик» решение вопроса по данному делу. В связи с этим Министерство юстиции Российской Федерации нашло «упрощенный» выход из создавшегося положения путем обращения в Конституционный суд Российской Федерации о невозможности исполнения постановления ЕСПЧ. Однако такое обращение не может быть допустимым, и в силу действия принципа «никто не может быть судьей в собственном деле»», – подчеркивает Владимир Ярославцев.

Своё особое мнение, как и обычно, он снабжает образным заключением. Судья рассказывает о недавно прочитанной книге востоковеда Владимира Малявина «Тайный канон Китая». В ней Ярославцев обратил внимание на цитату из древнего сборника трактатов «Гуань-Цзы»: «Искусство улаживания дел заключено в следующих словах: "Не отвергай, не разобравшись, и не принимай, не разобравшись". «К сожалению, мудрость китайских мудрецов своевременно не была востребована, в результате чего и сложилась указанная выше сложная правовая ситуация», и она «с нетерпением ожидает своего законного и справедливого разрешения», надеется Ярославцев.

Для разрешения коллизии служитель Фемиды советует российским властям вступить в переговоры с комитетом министров Совета Европы (Европейский суд по правам человека входит в структуру Совета. – Прим. ред.). Комитет может обратиться в Страсбург с запросом о толковании вызвавшего вопросы решения.

По делу ЮКОСа 2017 года, предполжительно, может высказать особое мнение ещё один судья КС – Константин Арановский. Но оно на сайте суда пока не опубликовано. Сейчас "Фонтанка" пытается связаться с судьёй, чтобы получить его комментарий.

Справка:

Решение по новому делу ЮКОСа Конституционный суд вынес 19 января 2017 года. В нём служители Фемиды отказались выплачивать по решению Страсбурга рекордную компенсацию в 1,8 миллиарда евро экс-акционерам нефтяной компании. Впрочем, бывшие бенефициары смогут претендовать на туманное возмещение потерь на основании «доброй воли». Как, кому и когда будет выплачивать их Российская Федерация, КС однозначно не уточняет.

Добавим, что дело ЮКОСа началось в 2004 – 2005 годах, когда российские суды наказали нефтяников за налоговые правонарушения в общем счёте больше чем на 99 миллиардов рублей. Тогда Конституционный суд фактически поддержал эти действия коллег. В 2011 – 2014 годах стало ясно, что на защиту ЮКОСа встал Европейский суд. После этого КС наделил себя дополнительными полномочиями, чтобы разрешить России не исполнять отдельные постановления Страсбурга.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (16)
Денис Александро
23 января 2017 г. 15:14
нафига вообще надо было такое постановление КС издавать..половина стран в мире вообще не платят по своим косякам без всяких внутренних постановлений судов...но мы всегда изобретаем велосипед который едет назад
Циник
23 января 2017 г. 14:59
http://radiovesti.ru/episode/show/episode_id/43390 Здесь размышления на Вести ФМ о судебных делах. Куликов: Андрей, важнейшая тема прошлой недели — решение нашего Конституционного суда о том, что мы не обязаны исполнять решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа в той части, в которой это противоречит нашей Конституции. Предсказуемое решение? Клишас: Я думаю, да, потому что, принимая участие непосредственно в этом заседании Конституционного суда, на котором рассматривался соответствующий запрос к Министерству юстиции, я видел, что позиция всех государственных ведомств, многих экспертов, юристов совпали. Ведь Конституционный суд, по сути, повторил свои позиции, которые уже были сформулированы не так давно по делу, касающемуся возможности использовать избирательные права для лиц, которые находятся в местах лишения свободы. Конституционный суд последовательно проводит свою позицию, которая состоит в том, что Конституция обладает верховенством, высшей юридической силой на всей территории, и никакие решения международных инстанций, если они противоречат Конституции, не могут исполняться на территории России.
vederman
23 января 2017 г. 14:55
Ярославцев что-то путает. Россия все решения международных судов успешно обжаловала и их решения были отменены. Так Россия обжаловала решение Гаагского трибунала в окружной суд г.Гаага. 20 апреля 2016 г. Окружной суд Гааги решил, что Международная Постоянная палата третейского суда в Гааге не имела оснований рассматривать жалобу бывших акционеров ЮКОСА, согласившись с доводами российской стороны о том, что на Россию не распространяется соглашение об арбитраже в рамках Договора Энергетической Хартии, так как Россия его не ратифицировала. В сентябре 2010 года Стокгольмский арбитраж присудил взыскать с России в пользу британского акционера RosinvestCo, владевшего 7 млн акций ЮКОСа, $3,5 млн. ущерба согласно российско-британскому соглашению о защите инвестиций. Россия пыталась оспорить юрисдикцию Стокгольмского арбитража в государственных судах Швеции, но её жалоба была отклонена. В июле 2012 г. Стокгольмский арбитраж обязал Россию компенсировать ряду испанских акционеров ЮКОСа (инвестиционным фондам Quasar de Valores, Renta 4 и другим) $2,7 млн убытков на основании российско-испанского соглашение об инвестициях, которое обязывает стороны компенсировать потери капиталов в случае неправомерных действий со стороны государства. В 2014 году окружной суд Стокгольма подтвердил решение Стокгольмского арбитража по этому делу, отклонив жалобу России, основанную на том, что у арбитража не было соответствующей компетенции в решении данных вопросов, однако в январе 2016 г. Апелляционный суд Стокгольма отменил решение окружного суда, постановив, что Стокгольмский арбитраж не имел полномочий для вынесения решения по делу.
ogogogo
23 января 2017 г. 14:50
ogogogo: В Магадане ввели талоны на бензин. Мы же нефтяная держава))
ogogogo
23 января 2017 г. 14:46
AKS: Блажен кто верует)))
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