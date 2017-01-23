Крымская епархия вновь нацелилась на объекты заповедника «Херсонес»

Крымская епархия призвала передать ей 24 объекта национального заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе. Об этом в интервью телеканалу НТС заявил протоиерей Сергий Халюта.

По его мнению, обращение может помочь Министерству культуры России и руководству заповедника начать «процесс подлинного развития национального заповедника». «Нужно спокойно, без конфликтов постепенно идти к пониманию того, что Богу нужно вернуть богово, а кесарю вернуть кесарево», — сказал он.

Халюта добавил, что сейчас идет подготовка документов для исполнения федерального закона №327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

«Ни Советский Союз, ни Украина, ни сегодня Российская Федерация на сегодняшний день не сделала ничего, чтобы этот музей стал действительно музеем», — уверен он. Халюта подчеркнул, что у епархии есть концепция развития «Херсонеса Таврического». «Это строительство современного музейного комплекса», — уточнил он.

Он добавил, что сейчас ценные экспонаты музея находятся в подвале монастыря, который для этого не приспособлен. Для верующих нахождение в помещениях храма экспозиций неприемлемо, подчеркнул Халюта.

Напомним, епархия уже не первый раз входит в конфликт с крымским научным и музейным сообществом. В августе 2015 года сотрудники «Херсонес Таврический» категорически отказались работать под руководством протоиерея отца Сергия, который был назначен на должность прежнего директора национального заповедника Андрея Кулагина. ​В резолюции, которая была принята по итогам собрания трудового коллектива заповедника, сотрудники указали на отсутствие у отца Халюты квалификации для работы на посту директора.