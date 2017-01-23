Европейский университет хотят выселить из здания на Гагаринской улицы

Власти Петербурга хотят выселить из дома №3 по Гагаринской улице Европейский университет.

Иск, оспаривающий расторжение договора аренды с комитетом по имущественным отношениям, был подан вузом 9 января 2017 года. Спустя 10 дней суд удовлетворил ходатайство Европейского университета о принятии обеспечительных мер.

«Университет обратился в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии осуществлять регистрационные действия по прекращению аренды здания. В рамках настоящего дела истцом заявлено требование о признании недействительной сделки по одностороннему отказу от исполнения договора аренды здания, заключенного на срок до 09.09.2024», – говорится в определении суда.

Причины, по которым Смольный расторг договор об аренде здания, заключенный еще в 2011 году, не называются.

Напомним, в 2016 году после многочисленных проверок, в том числе по запросу депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, Рособрнадзор заявил о нарушениях в Европейском университете и приостановил лицензию. При этом в учебном учреждении заявляли, что все нарушения уже устранили. По обращению в арбитражный суд Москвы приостановка лицензии была заморожена на время разбирательств. Как утверждали эксперты, гонения на вуз связаны с его учредителем — бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным: с первыми проверками в университет нагрянули одновременно с тем, как его назначили зампредседателя экономического совета при президенте и поручили готовить пакет экономических реформ.