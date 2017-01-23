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23.01.2017 12:28

Дочь Хиллари Клинтон вступилась за сына Трампа

Дочь Хиллари и Билла Клинтон Челси вступилась за младшего сына президента США Бэррона Трампа.

Она поддержала его после нападок в соцсетях из-за его поведения на инаугурации Дональда Трампа.

«Бэррон Трамп, как и все дети, заслуживает быть просто ребенком», — написала Челси Клинтон в своем твиттере.

В сети многие пользователи начали высмеивать 10-летнего Бэррона, который на инаугурации отца выглядел уставшим и слегка раскачивался, а потом играл со своим новорожденным племянником.

Как отмечает New York Post, сама Челси Клинтон также становилась жертвой издевательств, когда ее отец был президентом.

Источник: «Газета.Ru»


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