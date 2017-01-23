Промпроизводство в Петербурге выросло на 3,9 процента

Промышленное производство в Петербурге за 2016 год выросло на 3,9%. Об этом сообщает Петростат.

Самыми быстрыми темпами росла пищевая промышленность – плюс 22,3% к 2015 году. На втором месте выпуск резиновых и пластмассовых изделий – плюс 18,8%, на третьем – производство прочих неметаллических минеральных продуктов (стекла, керамики, цемента, битума и др.) – плюс 11,8%. Производство тепла и электричества увеличилось на 5,5%.

При этом машиностроение просело на 11,7%, текстильное и швейное производство – на 6,9%, производство автомобилей и других транспортных средств – на 6%, металлургия – на 2,6%.

Для сравнения: по итогам 2015 года промышленное производство в Петербурге сократилось на 7,3%.