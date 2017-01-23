Госдума отложила рассмотрение законопроекта об облегчении условий содержания подследственных

Парламентарии уже три года предлагают на время отпускать ожидающих суда из СИЗО в случае чрезвычайных обстоятельств. Однако Госдума в очередной раз отложила первое чтение законопроекта, облегчающего содержание подследственных.

Как сообщили в пресс-службе сенатора Вадима Тюльпанова, он намерен добиваться принятия изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в рамках весенней сессии Государственной думы. Изменения предоставят тем, кто ждет суда, право в сопровождении конвоя покидать место пребывания в случае тяжелой болезни или смерти близких родственников. Предполагается, что такая «увольнительная» не может длиться дольше двух суток, исключая время на дорогу, а все расходы при этом ложатся на плечи подозреваемых.

Тюльпанов напомнил, что законопроект направлен на либерализацию порядка ограничения свободы лиц, ожидающих суда. «Предлагаемые нормы не определяют безусловного права подозреваемых в совершении преступлений на краткосрочные выезды за пределы следственных изоляторов и мест отбывания домашнего ареста, а закрепляют исключение из общих условий, допускаемое с учетом личности и поведения подозреваемого», – пояснили авторы документа. В законопроекте сказано, что разрешение на отлучку подозреваемый может получить только с разрешения следователя.

Напомним, проект закона был внесен сенаторами Вадимом Тюльпановым (от Петербурга), Андреем Клишасом (от Красноярского края) и ныне экс-сенатором Константином Добрыниным (от Архангельской области) в сентябре 2013 года, после того, как одного из фигурантов «болотного дела» не пустили на похороны матери.