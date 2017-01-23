Полина Осетинская о декриминализации насилия

23.01.2017 12:11

Закон о декриминализации насилия будет рассмотрен депутатами ГосДумы во втором чтении послезавтра, 25 января. О том, что изменится после принятия этого закона, а также о своем горьком опыте домашнего насилия в эфире расскажет известная пианистка Полина Осетинкая.

24 января в Большом зале петербургской Филармонии состоится концерт «Желтые звезды» в память о Холокосте. Со сцены прозвучит фортепиано, играть на котором будет известная российская пианистка Полина Осетинская, а актриса Чулпан Хаматова прочитает отрывки из дневника узницы концлагеря.

В студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] накануне этого концерта Полина Осетинская расскажет не только об этом проекте, но также поделится своим мнением о законе о декриминализации насилия:

Дело в том, что Полина и сама в детстве оказалась жертвой домашнего насилия. Воспитывавший ее отец, киносценарист и журналист Олег Осетинский, по воспоминаниям его дочери, использовал крайне жестокие методы, часто бил и унижал дочь. В 13 лет Полина сбежала из дома, а в 2007 г. выпустила книгу «Прощай, грусть», в которой подробно описала тот период своей жизни, в том числе, обвинив Осетинского среди прочего в педофилии. В ответ ее отец подал в суд. Позднее конфликт был улажен.