Полина Осетинская о декриминализации насилия
24 января в Большом зале петербургской Филармонии состоится концерт «Желтые звезды» в память о Холокосте. Со сцены прозвучит фортепиано, играть на котором будет известная российская пианистка Полина Осетинская, а актриса Чулпан Хаматова прочитает отрывки из дневника узницы концлагеря.
В студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] накануне этого концерта Полина Осетинская расскажет не только об этом проекте, но также поделится своим мнением о законе о декриминализации насилия:
Дело в том, что Полина и сама в детстве оказалась жертвой домашнего насилия. Воспитывавший ее отец, киносценарист и журналист Олег Осетинский, по воспоминаниям его дочери, использовал крайне жестокие методы, часто бил и унижал дочь. В 13 лет Полина сбежала из дома, а в 2007 г. выпустила книгу «Прощай, грусть», в которой подробно описала тот период своей жизни, в том числе, обвинив Осетинского среди прочего в педофилии. В ответ ее отец подал в суд. Позднее конфликт был улажен.
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