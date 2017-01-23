Контракты по «Силе Сибири» на 8 млрд выиграло микропредприятие из Томска

Томская компания «Томпромтранс» выиграла 40 подрядов по проекту трубопровода в Китай «Сила Сибири» на общую сумму 7,9 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Интерфакса».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Томпромтранс» относится к микропредприятиям, где работают до пяти человек. Компания была создана в 2012 году; сейчас ее владельцем и руководителем является Евгений Лаврененко, до этого организацией владели Александр Михеев и Алексей Китаев.

Как указывает издание, контракты, которые получило томское предприятие по «Силе Сибири», касаются строительства вспомогательных объектов газопровода в городе Алдане: административных зданий, жилых, социальных и инфраструктурных объектов. На вопрос «Интерфакса» о том, как «Томпромтранс» смог получить подряды, Лаврененко ответил, что подал документы в «Газпром» и «удовлетворил все их требования».

По словам Лаврененко, для выполнения контрактов «Газпрома» у «Томпромтранса» есть нужная техника. Кроме того, компания намерена привлекать субподрядчиков, в том числе из других регионов, и сейчас отбирает такие организации.

«Сила Сибири», по которому российский газ будет поставляться в Китай, является одним из ключевых проектов «Газпрома». В 2017 году инвестиции концерна в проект запланированы на уровне 159 млрд рублей (для сравнения: годом ранее они составили около 76 млрд рублей).