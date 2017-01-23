В озере Долгое нашли тело пропавшего подводного охотника

На третьи сутки поисков из водоема в Красносельском районе Петербурга извлекли тело погибшего мужчины. Предположительно, это петербуржец, пропавший во время подводной охоты.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, водолазы нашли тело погибшего мужчины в 10.45 сегодня, 23 января. Тело вытащили на берег из озера Долгое, куда и отправился на подводную охоту рыбак, пропавший в ночь на 20 января. Следственно-оперативные действия продолжаются.

Напомним, на месте поиска с 21 января работали 35 спасателей. Были привлечены 8 единиц техники, организованы обходы береговой линии и обследования акватории с помощью беспилотников.