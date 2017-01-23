Жилой район в Китае подняли на воздух за 10 секунд

В сети появилось видео, как в китайской провинции Хубэй одномоментно взорвали 19 жилых домов.

На месте снесённых зданий, сообщается в местных СМИ, будет построен бизнес-квартал с 707-метровым небоскрёбом.

Чтобы одновременно снести здания контролируемыми взрывами, было заложено около пяти тонн тротила в 120 тысячах точек. Тем самым китайские инженеры сэкономили время и деньги на подготовку строительной площадки. Снесённые здания занимали площадь в 150 тысяч квадратных метров.