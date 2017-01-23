Не торопись, скользко!

Вчерашний дождь и утреннее похолодание превратили тротуары Петербурга, где еще не стаял снег, в каток.

С раннего утра "люди-вертолеты", "самолеты" ходят, широко расставляя руки для балансировки. Хорошо, что есть места, где следов зимы на асфальте не осталось.

А корреспонденту «Доктора Питера» в Городской станции скорой медицинской помощи сообщили, что подсчитают всех упавших и травмированных за сегодня позже. В среднем зимой врачей службы «03» при гололеде вызывают 40 – 50 пострадавших в день; в это воскресенье было 28 вызовов, а в субботу — 57. Медики связали субботний рост обращений с солнечной погодой, которая «выгнала» горожан на прогулку.

Не заметили сегодня наплыва поскользнувшихся и в районных травмпунктах. Как рассказали «Доктору Питеру» травматологи в Василеостровском, Калининском и Московском районах, в первое утро недели обращаемость из-за гололеда – на уровне обычной, а на прошедших выходных медики регистрировали единичные случаи.

Молодцы горожане, уже привыкают к эквилибристике, – с такой зимой несложно. Но читатели жалуются: "Сегодня по дороге на работу поскользнулся и упал каждый третий наш сотрудник. Причем проблема не ограничивается каким-либо конкретным районом города..." (Ирина)