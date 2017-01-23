Старейший ювелирный завод представит "Наследие Фаберже"

Старейший ювелирный завод Петербурга «Русские самоцветы» собрал уникальных представителей отрасли, дизайнеров и ювелиров на одной площадке обновленного Ювелирного центра на пл. Карла Фаберже, дом 8, чтобы познакомить жителей Санкт-Петербурга и гостей города с историей и стилевым разнообразием ювелирного искусства. С 27 января по 5 февраля 2017 года вашему вниманию будут представлены уникальные выставки-экспозиции:

– «Традиции Фаберже» – ювелирные изделия, выполненные в традициях великого ювелира, уникальные художественные голограммы знаменитых пасхальных яиц Фаберже;– «Камнерезная пластика» – работы петербургских ювелиров по камнерезной пластике;– «Национальные эмали» – коллекции работ мастеров-ювелиров из Грузии;– «Авангард. Современное ювелирное искусство» – предметы украшения и быта из различных материалов в сочетании с драгоценными, полудрагоценными и поделочными камнями;– «Серебряный век» – коллекции уникальных эксклюзивных ювелирных изделий от «Русских самоцветов», «Смоленских бриллиантов», «Малышевских изумрудов».

Также в программе фестиваля:

– лекции и мастер-классы в рамках тем выставок от ведущих экспертов-ювелиров Габриэль Г. Н., Корневой Г. Н., Т. Хмельницкой, Стафеева С.К. и др.;

– уникальные голограммы знаменитых пасхальных яиц Фаберже, предоставленных Университетом ИТМО;

– специальные модные показы ювелирных украшений;

– развлекательные праздничные мероприятия, конкурсы и ценные призы!

Кроме того, в дни фестиваля для всех покупателей действует скидка 50% на все изделия, представленные в Ювелирном центре (за исключением изделий, участвующих в выставке).

Вход свободный.

Для регистрации на лекции необходимо подать заявку по электронной почте mbukseeva@russam.ru.

Больше информации о фестивале на www.russam.ru и www.faberge8.ru, а также в группе https://vk.com/russammarket



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