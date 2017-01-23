ГИБДД остановила акцию протеста на трассе М-11

Сотрудники ГИБДД попросили участников акции протеста убрать грузовики с трассы А-120 (между Тосно и Гатчиной, технологический съезд на трассу М-11).

Как передает корреспондент "Фонтанки", дорогу пытались перекрыть два грузовика. Водители выполнили требование инспекторов и в 11 часов 25 минут отогнали транспорт.

Субподрядчики строительства высокоскоростной платной магистрали М-11 (Москва – Санкт-Петербург) в понедельник, 23 января, проводят акцию протеста из-за долгов генподрядчика. Общая сумма задолженности перед дорожно-строительными компаниями составляет около 4 млрд рублей.

Генеральным подрядчиком выступает турецко-итальянская компания ICA, которая ранее работала на строительстве нового терминала Пулково, а затем заканчивала возведение центрального участка ЗСД.

Участок высокоскоростной трассы М-11 строят более 20 компаний.

Как сообщил "Фонтанке" президент Ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин, представители ICA неоднократно обещали погасить долги перед строителями, но обещания не выполняют. "Под этот контракт многие компании взяли кредиты, покупали технику в лизинг, а в итоге люди остались без денег, бизнес на грани разорения. Суммы задолженности разные, кому-то турецкая ICA должна сотни миллионов, кому-то 3 миллиона рублей, но для всех эти долги уже критичны", – говорит Владимир Матягин.

Трасса М-11 должна открыться к ЧМ-18. Участок между Петербургом и Новгородской областью строит консорциум "Магистраль двух столиц".