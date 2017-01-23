Банк РПЦ увеличил свой капитал на 448 млн рублей

Банк «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь, объявил о конвертации своих привилегированных акций в обыкновенные. В сообщении кредитной организации отмечается, что конвертация осуществляется на третий день после регистрации ЦБ дополнительного выпуска обыкновенных акций (состоялась 18 января 2017 года), то есть 23 января 2017 года.

Конвертация привилегированных акций в обыкновенные проводится из расчета 1:1. Таким образом, общее число обыкновенных акций «Пересвета» номинальной стоимостью 329 руб. увеличится на 1,364 млн штук, а размер уставного капитала — на 448,75 млн руб.

Решение о конвертации привилегированных акций «Пересвета» было принято в декабре 2016 года. Тогда эксперты заявляли, что план пополнить уставный капитал «Пересвета» за счет «префов» свидетельствует о начале подготовки к процедуре санации.

Ранее в понедельник стало известно, что Банк России ввел новый мораторий (срок предыдущего истек 21 января) на удовлетворение требований кредиторов банка «Пересвет» сроком на три месяца.

По истечении срока моратория регулятор должен будет решить, что делать с банком дальше: провести санацию или отозвать лицензию.