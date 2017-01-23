Африканское судно задержали возле Сахалина за нарушение границы РФ

Судно Oyster под флагом Тоголезской Республики (Западная Африка) задержали сахалинские пограничники в российском море при попытке пересечь госграницу РФ и уйти в воды Японии, сообщает пресс-служба погрануправления УФСБ региона.

Нарушителя обнаружили в конце минувшей недели в проливе Лаперуза (юг Сахалина) в территориальном море РФ.

"В целях недопущения ухода судна-нарушителя в японские воды сахалинские пограничники информировали о попытке незаконного пересечения госграницы штаб 1-го района управления безопасности на море Японии и Департамент рыбного и лесного хозяйства губернаторства Хоккайдо. Японские партнеры подтвердили готовность к содействию", – говорится в сообщении.

В район нахождения Oyster были направлены пограничный сторожевой корабль "Коралл" и авиация 6-го отдельного авиационного отряда ФСБ России.

В результате совместных действий с японской стороной нарушитель был задержан в южной части Охотского моря. Для дальнейшего разбирательства Oyster (порт приписки Ломе, экипаж 7 человек) отконвоировали в сахалинский порт Невельск.

Судно арестовано. На его капитана возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ), а также административное дело по ч. 2 ст. 8.37 КоАП (нарушение правил рыболовства).