Nota Bene: "Петербургский радий" и первый в Европе циклотрон

23.01.2017 11:19

В этот день, 23 января 1922 г., то есть 95 лет назад в Петрограде был основан Радиевый институт. В начале 20-х годов весь цивилизованный мир сходил с ума от химии, радио и радия, точнее — явления радиоактивности. О радии, как источнике энергии и "лекарстве от импотенции" рассказывает Константин Ранкс.

В то время радий считался источником чистой лучистой энергии, своего рода энергетическим совершенством. Не случайно его добавляли в кремы, лосьоны, лекарства, минеральную воду. Были даже лекарства от импотенции с содержанием радия. Но советское государство волновала прежде всего энергетическая отдача радиоактивных материалов. А так же — понимание того, как их можно использовать, в чем их польза, и какой возможен вред.

По сути Радиевый институт стоял у истоков отечественной радиохимии и радиологии. Здесь работали Вернадский, Гринберг, Капица, Курчатов, Ферсман, Хлопин — кстати его именем сейчас и назван институт.

В конце 20-х годов ХХ века Гамов здесь создает теорию альфа-распада атомных ядер, в 1937 году Мысовский и Курчатов запускают первый в Европе циклотрон, а в 1940 году Петржак и Флеров открывают спонтанное деление урана. А после войны в радиевом институте была разработана система получения оружейного плутония.

Кроме этого специалисты института уделяли большое внимание прикладному использованию радиоактивных материалов в науке и технике. Гамма-дефектоскопы, радиоактивные датчики для геофизики, специальные излучающие системы, применяемые в медицине — все это плоды трудов специалистов из Радиевого института.

Кстати — еще в 30-ые годы они стали разрабатывать средства и технологию защиты от радиоактивного излучения и загрязнения. Вот такой парадокс — если к моменту его основания радиоактивные материалы старались засунуть куда не попадя, то теперь задача радиологов — обеспечить изоляцию человека от излишней радиации.

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