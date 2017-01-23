Россия и Япония начали совместные морские учения

Группа кораблей российского Тихоокеанского флота (ТОФ) совместно с японскими силами самообороны проводит морские учения в районе порта Майдзуру к северу от города Киото на острове Хонсю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Японии.

В учениях участвуют четыре корабля — российские «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома», а также японские эсминец-вертолетоносец «Хюга» и корабль обеспечения «Хиути». Как отмечают российские дипломаты, погодные условия в районе проведения учений в настоящее время весьма сложные: в море корабли столкнулись с сильным волнением, идет снегопад. В связи с этим учения кораблей могут быть отработаны по связи.

Планируется, что в будущем корабли японского флота совершат ответный визит во Владивосток. Японской стороне уже направлено соответствующее приглашение, рассказали в посольстве.