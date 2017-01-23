Третьи сутки ищут пропавшего на озере Долгое подводного охотника

Поисковые работы в Красносельском районе Петербурга не прекращаются уже третий день, но мужчина, который отправился рыбачить на озеро Долгое и пропал, утром 23 января все ещё не найден.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, 35 спасателей вернулись к поисковой операции в 10 часов утра сегодня, 23 января. Обход береговой линии, изучение дна и обследование акватории с помощью беспилотников продолжается с 21 января с десяти часов утра до четырех часов вечера, когда из-за темноты поиски приходится прерывать.

Напомним, 56-летний любитель экстремального отдыха пропал на озере Долгое (Дудергофское озеро) в ночь на 20 января. Именно в это время, по сообщению супруги, мужчина перестал отвечать на звонки. Приехавший на место предполагаемой рыбалки знакомый нашел пустую машину, сам рыбак исчез.