В Канаде могут упростить процесс получения гражданства

В парламент Канады внесли законопроект, упрощающий процедуру получения гражданства, сообщает RT.

С таким предложением выступает депутат Новой демократической партии (NDP) Дженни Куань. Она представила законопроект об упрощении процесса выдачи паспорта всем, чьи родители или дальние родственники являются гражданами Канады.

«Наша страна была построена руками приезжих, и поэтому мы должны увеличить уровень иммиграции», — заявила Куань.

По ее словам, в 2017 году канадское правительство намерено принять 300 тыс. мигрантов, а совет по экономическому росту уже призывает власти увеличить эту цифру до 450 тыс.

Если предлагаемые поправки вступят в силу, канадский паспорт сможет получить любой, кто докажет свое родство с гражданином Канады. Учитывать будут даже дальних родственников.

Кроме того, Куань также предлагает упразднить двойное языковое тестирование на знание английского и французского языков, необходимых для получения гражданства.