На трассе М-11 дорожные компании начинают акцию протеста

Субподрядчики строительства высокоскоростной платной магистрали М-11 (Москва – Санкт-Петербург) в понедельник, 23 января, проводят акцию протеста. Как передает корреспондент "Фонтанки", в 11 утра грузовики планируют начать перекрывать технологический съезд с М-11 на участок дороги, ведущий от Тосно в Гатчину (так называемая "бетонка").

Предполагается, что участие в акции примут около 20 дорожно-строительных компаний Санкт-Петербурга.

Генеральным подрядчиком выступает турецко- итальянская компания ICA, которая ранее работала на строительстве нового терминала Пулково, а затем заканчивала возведение центрального участка ЗСД. Участок высокоскоростной трассы М-11 строят более 20 компаний. Как сообщил "Фонтанке" президент Ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин, представители ICA неоднократно обещали погасить долги перед строителями, но обещания не выполняют. "Под этот контракт многие компании взяли кредиты, покупали технику в лизинг, а в итоге люди остались без денег, бизнес на грани разорения. Суммы задолженности разные, кому-то турецкая ICA должна сотни миллионов, кому- то 3 миллиона рублей, но для всех эти долги уже критичны", – говорит Владимир Матягин.

Трасса М-11 должна открыться к ЧМ-18. Участок между Петербургом и Новгородской областью строит консорциум "Магистраль двух столиц". В 2014 году «Магистраль двух столиц» стала победителем концессионного конкурса, который проводила ГК «Автодор». Работы ведутся на участке от КАД до пересечения с существующей трассой М10 в Новгородской области, его общая протяженность – около 140 километров. Из-за обилия рек, железнодорожных веток и существующих дорог концессионеру придется построить свыше 60 искусственных дорожных сооружений (мостов, развязок) и даже один тоннель.