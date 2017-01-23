Корпоративный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка достиг 545 млрд рублей

Кредитный портфель корпоративных клиентов Северо-Западного банка Сбербанка на 31 декабря 2016 года составил 545 млрд рублей, что на 4% выше уровня прошлого года.

Объем выданных кредитов за год вырос на 44% и превысил 384 млрд рублей. Наибольший объем выданных средств приходится на предприятия машиностроения (18%), торговли и услуг (16%), агропромышленный комплекс (15%), сектор строительства и недвижимости (15%), энергетику и машиностроение (8%).

Средний срок кредита сохранился на прежнем уровне – 3,7 лет. Доля инвестиционных кредитов в кредитном портфеле занимает 39,4%, что на 2 п.п. больше прошлогоднего периода. В структуре портфеля на долю крупного бизнеса приходится 17%, среднего – 16%, малого и микро- бизнеса – 4%.

«Наша основная цель и основной фокус на 2017 год – рост объемов кредитования малого и микро-бизнеса. Мы уже разработали специальные модели кредитования и снизили ставки, что позволит нам увеличить объемы кредитования данного сегмента не менее чем в два раза», – ответил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков

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