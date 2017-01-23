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23.01.2017 10:45

У россиян отобрали килограммы рыбы и сыра из Финляндии

Возвращающиеся из Финляндии туристы не смогли незаметно провезти в Петербург 7 килограммов форели и 37 килограммов сыра. Деликатесы отправят обратно в Суоми.  

Как сообщили 23 января в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, в течение прошлой недели багаж и автотранспорт россиян проверяли на пунктах пропуска «Светогорск», «Брусничное», «Торфяновка». Сотрудники ведомства обнаружили, что граждане России слишком увлеклись покупками в Финляндии и попытались провезти через границу продукты без разрешения Россельхознадзора и без сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность.

Теперь 7 килограммов форели и 37 килограммов сыра, но уже с документами на возврат, вернутся обратно в соседнюю страну.

 

 


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