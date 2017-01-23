ВВС Ирака разбомбили два лагеря ИГ

ВВС Ирака в западной провинции Анбар разбомбили два лагеря для подготовки террористов группировки ИГ (запрещена в РФ), уничтожены не менее 45 боевиков, передает Sputnik со ссылкой на заявление командования.

Авиаудары были нанесены в городе Эль-Каим — последнем оплоте ИГ в провинции Анбар.

По сообщению военных, в первом лагере были убиты 15 террористов, во втором — около 30, и еще 25 боевиков получили ранения. Также уничтожены запасы оружия и снаряжения ИГ, хранившиеся в лагерях.

Военные Ирака с января начали активные действия на западе провинции Анбар параллельно с операцией против ИГ в Мосуле на севере страны.

Большая часть провинции Анбар, включая города Рамади и Фаллуджа, была освобождена от ИГ в 2016 году.