В Каменке танкист подозревается в угоне машины у командира

В Выборгском районе Ленинградской области ранее осуждавшийся военнослужащий, по версии следствия, угнал машину командира и отправился в магазин, но на обратном пути не справился с управлением.

Сообщение о том, что у 30-летнего командира взвода танкового батальона в Каменке угнали автомобиль "Хендай Солярис", поступило в полицию 21 января. Машина была обнаружена в кювете на 20-м километре дороги Молодежное – Верхнее Черкасово, неподалеку от воинской части.

Как выяснилось, к пропаже был причастен 22-летний контрактник этой же части. По предварительным данным, ночью он взял без спроса ключи и отправился на машине в магазин. На обратном пути танкист не справился с управлением и съехал в кювет.

Материалы проверки переданы в военное следствие.

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