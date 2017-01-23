Библиотека для слепых отмечает 90-летие

Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих в этом году отмечает своё 90-летие. 24 января в выставочном зале библиотеки на Стрельнинской, 11, состоится торжественное открытие цикла мероприятий, посвященных этой дате.

Юбилейный год откроется презентацией совместного проекта СПб ГБСС и ЦПКиО им. С.М. Кирова – передвижной тактильной выставкой «Зримый Петербург».

Экспозиция даёт возможность незрячим жителям города тактильно познакомиться с памятниками истории и архитектуры. Выставка включает тактильные книги по музеям, рельефно-графические пособия по истории города, 3D-модели архитектурных памятников Санкт-Петербурга. На выставке «Зримый Петербург» также представлены картины слепых и слабовидящих петербургских художников.

В ноябре 2016 года презентация выставки состоялась в Архангельске. В этом году экспозицию примут в других городах России. Выставка «Зримый Петербург» – уникальная возможность для незрячих жителей различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья познакомиться с историей и культурой Санкт-Петербурга в доступном для них формате.