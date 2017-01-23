Таксист газом отпугнул «охотников на педофилов» в Петербурге

Двое крепких мужчин попытались доказать петербургскому таксисту, что девушка, с которой он приехал в отель, — несовершеннолетняя. Выгнать из номера незваных гостей помог баллончик с перцовым газом.

Как стало известно «Фонтанке», 33-летний таксист пригласил на свидание малознакомую девушку и приехал за ней на Литейный проспект поздним вечером 22 января. Мужчина вместе со спутницей отправился в небольшой отель на улице Пограничника Гарькавого в Красносельском районе Петербурга.

Однако встреча пошла не по классическому сценарию: через полчаса прелестница, сославшись на важный звонок, вышла в коридор поговорить, а вместо неё к ухажеру в номер зашли двое крепких мужчин. По предварительной информации, одетые во всё черное гости обвинили растерявшегося кавалера в попытке изнасиловать девушку, которой якобы еще не было 18 лет. Не слушая возражений, гости набросились на таксиста и несколько раз ударили его. Опомнившись, мужчина выхватил из куртки баллончик с перцовым газом и распылил содержимое в лица нападавших. Злоумышленники, не готовые к такому сопротивлению, выскочили из номера и, по словам потерпевшего, уехали на синем «Рено». Девушка из отеля также исчезла, а избитый мужчина отправился в полицию.

Проводится проверка.