СК возбудил дело против пяти россиян, вступивших в ряды запрещенного «Правого сектора»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении пятерых граждан РФ, причастных к деятельности запрещенной в стране экстремистской организации «Правый сектор». Об этом сообщает 23 января исполняющий обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ ведомства Светлана Петренко.

«ГСУ СК России совместно с ФСБ и МВД России проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых получены данные, свидетельствующие о причастности ряда граждан России к деятельности экстремистской организации «Правый сектор», запрещенной решением Верховного суда РФ на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

СК называет имена оказавшихся под следствием россиян: Игорь Чудинов, Геннадий Хамраев, Георгий Стоцкий, Роман Стригунков и Александр Валов. Им вменяют ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней).

По версии следствия, некоторое время назад все пятеро уехали на Украину, где вступили в ряды запрещенного «Правого сектора». У каждого была своя сфера ответственности: Чудинов как заместитель командира одного из боевых структурных подразделений добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», а Хамраев как боец названного подразделения, по информации СК, принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Стоцкий, Стригунков и Валов стали активистами «Правого сектора» и систематически принимали участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях этой организации. В Интернете они вели пропаганду идеологии, целей и задач «Правого сектора», идеализируя деятельность руководителей и активистов упомянутой экстремистской организации.

Ведется расследование.