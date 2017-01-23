В магазине «Продукты» в Купчино тяжело ранили продавца

Продавца с тяжелыми ножевыми ранениями увезла бригада скорой из продуктового магазина во Фрунзенском районе Петербурга в ночь на 23 января. Мужчина в тяжелом состоянии и не может отвечать на вопросы.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию обратились медики с заявлением, что к ним в районе половины третьего ночи поступил мужчина в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него колото-резаные ранения грудной клетки и брюшной полости, а также травматический шок. Опрашивать пострадавшего пока нельзя.

По предварительной информации, на 22-летнего гражданина Киргизии напал с ножом неизвестный в круглосуточном магазине «Продукты» на Купчинской, 8.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.