Глава ВЦИОМ: Главная проблема выборов 2018 года — низкая явка

Главная проблема выборов президента в марте 2018 года — низкая явка, заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Первый риск — низкая явка. Выборы президента — единственные выборы в России, которые имеют критическое значение для устойчивости системы, это главный источник ее легитимности», — сказал он в интервью РБК.

Легитимность государственной системы в России определяет «не Конституция, не законы, а популярность первого лица», напомнил Федоров, поэтому «низкая явка — удар по легитимности», объяснил он суть проблемы предстоящего голосования.

По словам Федорова, в принципе, для выборов президента обеспечение высокого уровня явки решается легче, чем для выборов других уровней, но в то же время высокая явка наблюдается на тех выборах, где люди понимают, что именно они могут потерять в случае победы не того кандидата, что им нравится.

«Есть ли шанс, что на выборах 2018 года победит кто-либо, кроме Путина? Да, такой шанс есть. Но он существует только в том случае, если Путин откажется баллотироваться и предложит вместо себя кого-то другого. Если он сам будет баллотироваться, такого шанса нет», — заявил Федоров.

Соответственно, по его словам, «рациональный мотив прийти и поддержать Путина у избирателей, которые и так убеждены, что он победит, стремится к нулю». «Значит, растет желание остаться дома. Тем более что речь идет уже о четвертом сроке Путина», — резюмировал гендиректор ВЦИОМ.

Если же пойти по пути административной мобилизации избирателей для повышения явки, возникает много рисков наподобие тех, что в полной мере реализовались на думских выборах в 2011 году, полагает Федоров. К кампании 2018 года будет приковано очень большое внимание, причем как внутри страны, так и вовне, отмечает он в интервью, из-за этого появится «много желающих продемонстрировать, что победа Путина фальшивая». «Поэтому сценарий преимущественно административной мобилизации для выборов 2018 года опасен», — уверен Федоров. При этом он выразил уверенность, что в Кремле это понимают.

В числе других рисков на президентских выборах глава ВЦИОМ назвал невысокую активность голосования со стороны наиболее активных и трудоспособных слоев населения, а также слабое голосование в крупных городах.

24 декабря 2016 года администрация президента провела семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, одной из учебных задач которого, по данным РБК, было обсуждение 70-процентной явки на выборах президента и получение такого же результата для основного кандидата.

До сих пор явка на президентских выборах в России никогда не достигала 70%, хотя и приближалась к этому значению. Так, в 2012 году она составила 65,3%, в 2008-м — более 69%, в 2004-м — 64,4%, в 2000-м — 68,7%. На президентских выборах 1996 года, которые прошли в два тура, явка в первом туре была 69,8%, во втором — 69,4%.