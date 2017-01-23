Петербуржец разбился насмерть на Пулковской

Мужчина получил смертельные травмы при падении с высоты в Московском районе Петербурга накануне. Личность погибшего удалось установить.

Как стало известно «Фонтанке», 22 января, ближе к полуночи, во дворе дома №8, корпус 1, по Пулковской улице обнаружили тело мужчины. По предварительной информации, он упал с высоты. Личность погибшего удалось установить: им оказался 54-летний уроженец Ленинграда, зарегистрированный в том же Московском районе.

Проводится проверка.