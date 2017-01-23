В Петербурге младенец попал в больницу после падения с дивана

Оставленный без присмотра младенец упал с дивана в квартире в Красносельском районе Петербурга. Ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами.

Как стало известно «Фонтанке», бригада детской скорой помощи была вызвана в квартиру одного из домов по улице Театральной в районе семи часов вечера 22 января. Выяснилось, что мальчик нескольких месяцев от роду по недосмотру матери упал с дивана. Врачи диагностировали у младенца черепно-мозговую травму, перелом теменной кости. Ребенка госпитализировали в детскую больницу №5.

Проводится проверка.