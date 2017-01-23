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23.01.2017 08:29

Приезжего подозревают в развращении ребенка в Петербурге

Приезжего подозревают в развращении ребенка в Петербурге. О преступлении, которое было совершено еще в ноябре прошлого года, земляки мужчины сообщили только накануне.

Как стало известно «Фонтанке», 22 января в полицию Калининского района обратилась уроженка одной из среднеазиатских республик. По словам женщины, в ноябре прошлого года ее знакомый земляк якобы совершил развратные действия в отношении её сына.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

 

 


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