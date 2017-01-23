Жители дома на Ириновском провели ночь на улице из-за пожара

Шесть человек эвакуировали из дома в Красногвардейском районе Петербурга минувшей ночью из-за пожара.

Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу. По данным пресс-службы ведомства, 23 января в 01:50 поступила заявка с Ириновского проспекта, 27, корпус 1. Там горела обстановка однокомнатной квартиры. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

"Из соседних квартир эвакуированы шесть человек", – отметили в ГУ МЧС.

Огонь потушили в 04:12.

Информация о пострадавших уточняются.