Производитель назвал причину взрывов смартфонов Galaxy Note 7

В нештатной работе смартфонов Galaxy Note 7, которые нагревались, воспламенялись и даже взрывались, виноваты недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства. К таким выводам пришли в Samsung Electronics по итогам исследования около 200 тыс. устройств и 30 тыс. аккумуляторов.

Штаб-квартира Samsung Electronics в Сеуле 23 января объявила об итогах расследования причин инцидентов с флагманской моделью смартфонов Galaxy Note 7 производства южнокорейской компании. По словам главы мобильного подразделения Samsung Electronics Донджина Коха, инженеры компании вместе с экспертами независимых организаций UL, Exponent и TUV Rheinland исследовали более 200 тыс. устройств и 30 тыс. аккумуляторов. Проверке подверглась аппаратная и программная части Galaxy Note 7, процессы сборки, контроля качества и доставки до точек реализации.

Согласно заключению экспертов, причинами инцидентов с устройствами стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки. По итогам расследования Samsung внедрила процедуры по контролю и улучшению качества смартфонов.

«Это включает многоуровневый протокол безопасности, а также программу проверки элементов питания, состоящую из восьми пунктов»,— сообщила компания. Samsung также сформировала рабочую группу из внешних консультантов и экспертов академического и научно-исследовательского сообщества по вопросам аккумуляторных батарей.

В конце августа 2016 года Samsung перенесла запуск продаж нового смартфона в ряде стран «из-за технической невозможности обеспечить его своевременную поставку». Спустя несколько дней после появления информации о проблемах с батареей компании пришлось признать, что «поставки Galaxy Note 7 задерживаются из-за проведения дополнительных проверок качества продукта». За первый месяц продаж в сентябре во множестве случаев смартфоны нагревались, воспламенялись и даже взрывались. В итоге Samsung прекратила производство устройства, остановила продажи и отозвала смартфоны в тех странах, где они официально продавались. После объявления об остановке всех продаж Galaxy Note 7 компания потеряла $17 млрд капитализации.

В России официальные продажи Samsung Galaxy Note 7 не начинались.