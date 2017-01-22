Встреча делегаций РФ, Ирана и Турции по сирийскому вопросу в Астане длилась больше пяти часов

Трехсторонняя встреча делегаций России, Ирана и Турции в Астане в преддверии переговоров по Сирии завершена, она продолжалась 5,5 часа.

После встречи России и Ирана в двустороннем формате, которая продолжалась около 15 минут, к сторонам присоединилась турецкая делегация.

В заседании участвовали по три человека от каждой страны, в частности, глава департамента Ближнего Востока МИД РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, замглавы МИД Ирана Хусейн Джабери Ансари и замглавы МИД Турции Седад Онал. Консультации проходили за закрытыми дверями.

По данным иранских журналистов, за два дня состоялось три двусторонние встречи российской и иранской делегации, на них обсуждается итоговый документ.

По итогам трехсторонней встречи спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что на переговорах с Ираном и Турцией удалось сблизить позиции по многим пунктам.

Он также добавил, что Россия встречает полное понимание и готовность оказать содействие в достижении хороших результатов в урегулировании в Сирии со стороны спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры.

Лаврентьев также отметил, что формат переговоров по Сирии в Астане, которые начнутся 23 января, до конца не ясен и находится на стадии обсуждения.

Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане начнется 23 января и, как ожидается, продлится два дня. В столицу Казахстана уже прибыли делегации РФ, Турции и Ирана, а также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. По данным МИД Казахстана, переговоры пройдут в гостинице Rixos President Astana. Ожидается, что переговоры пройдут за закрытыми дверями.