Глава Минсельхоза Германии поговорил с Ткачевым о санкциях

Позиция Германии по санкциям для России осталось неизменной. Об этом сообщил глава министерства сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт на встрече с российским коллегой Александром Ткачевым.

Диалог министров состоялся под эгидой G20 в Берлине. По словам Шмидта, в рамках разговора «играли роль торговые отношения». При этом он отметил, что «это не означает, что поменялась позиция Германии» по кризису на Украине и причинам, из-за которых были введены санкции.

Шмидт также отметил, что приглашение Ткачева, который находится в санкционном списке ЕС, в Берлин было согласовано со всеми представителями саммита. По его словам, было понимание того, что «актуальные проблемы можно решать лишь сообща», то есть в полном составе министров «двадцатки».

Александр Ткачев был включен в расширенный список санкций Европейского союза в 2014 году, когда работал на посту губернатора Краснодарского края. Санкции в отношении него предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страны Евросоюза. Однако 12 января стало известно, что Ткачева пригласили на саммит G20.