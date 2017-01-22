Число пропавших при сходе лавины в Италии выросло до 24

Надежда найти выживших в результате схода лавины на отель в центральной Италии остаётся спустя 4 суток после трагедии, заявил глава итальянской службы Гражданской обороны Фабрицио Курчо.

"Работающие в таких тяжелых условиях делают это таким образом, чтобы найти еще живых людей… поэтому надежда есть всегда", — заявил Курчо 22 января в эфире телеканала Rai3.

Власти провинции Пескара, где произошла трагедия, заявили о появлении в списке пропавших без вести еще одного человека. В заявлении местной прокуратуры говорится, что один из выживших рассказал спасателям об оставшемся под обломками мужчине сенегальского происхождения, который работал в гостинице. Таким образом, число пропавших возросло до 24. 11 удалось спастись, пятеро признаны погибшими.

Ранее местные СМИ со ссылкой на различные подразделения спасателей сообщили о спасении восьми выживших, а затем об обнаружении еще пяти человек. Появление различных данных о результатах поисково-спасательной операции объясняется, по всей вероятности, тем, что в ней принимают участие различные подразделения спасателей — пожарные, финансовые гвардейцы, сотрудники службы ГО.

Спасательные службы уже подсчитали общую массу снега, почти полностью накрывшую гостиницу. Предполагается, что на здание сошло 120 тысяч кубометров снега, обрушившись на него со скоростью 100 километров в час.

Напомним, 18 января снежная лавина, сход которой могли провоцировать сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу в горном массиве Гран-Сассо в регионе Абруццо.