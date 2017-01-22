Число жителей Пекина почти достигло 22 млн

Число постоянно проживающих в Пекине жителей и имеющих регистрацию в столице на конец 2016 года составило 21,7 миллиона человек, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на пекинское статистическое бюро.

В прошлом году количество зарегистрированных жителей в Пекине составило 18,8 миллиона человек.

Доля трудоспособного населения в возрасте от 15 до 59 лет составляет 73,7% от общего населения Пекина. Число жителей младше 14 лет – 10,3%, а старше 60 лет – 16%.

Власти Пекина намерены к 2020 году сохранить население города на уровне 23 миллионов человек и сократить количество постоянно проживающих горожан на 15% от уровня 2014 года.