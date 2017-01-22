Второй день поисков петербуржца, пропавшего во время подводной охоты, не принес результатов

Второй день поисков сотрудниками ГУ МЧС по Петербургу мужчины, пропавшего во время подводной охоты, не дал результатов. Работы на озерах Безымянное, Долгое и Дудергофское в Красносельском районе будут продолжены завтра.

«Проводились мероприятия по обследованию береговой линии, мониторинг акватории при помощи беспилотных летательных аппаратов, осуществлялось погружение водолазов», – сообщили вечером 22 января в пресс-службе ведомства.

С 17.20 поисковая операция приостановлена до 10 утра 23 января.