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22.01.2017 18:20

Второй день поисков петербуржца, пропавшего во время подводной охоты, не принес результатов

Второй день поисков сотрудниками ГУ МЧС по Петербургу мужчины, пропавшего во время подводной охоты, не дал результатов. Работы на озерах Безымянное, Долгое и Дудергофское  в Красносельском районе будут продолжены завтра.

«Проводились мероприятия по обследованию береговой линии, мониторинг акватории при помощи беспилотных летательных аппаратов, осуществлялось погружение водолазов», – сообщили вечером 22 января в пресс-службе ведомства.

С 17.20 поисковая операция приостановлена до 10 утра 23 января.

Справка:

Напомним, 56-летний любитель экстремального отдыха пропал на озере Долгое (Дудергофское озеро) в ночь на 20 января. Именно в это время, по сообщению супруги, мужчина перестал отвечать на звонки. Приехавший на место предполагаемой рыбалки знакомый нашел пустую машину, сам рыбак исчез.

С 21 января к поискам подключились работники МЧС. На месте работают 35 человек личного состава, 8 единиц техники.


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