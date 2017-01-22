Медведев призвал не уповать на скорую отмену санкций

России не стоит рассчитывать на скорую отмену антироссийских санкций, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на съезде "Единой России", который прошел 22 января в Москве.

"Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все, что случилось, это надолго. Нечего надеяться на чужие выборы, на приход каких-то руководителей иностранных", — сказал Медведев.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США многие политики, бизнесмены и эксперты заговорили о возможности смягчения или даже отмены американских санкций в отношении России уже в этом году.

Особенно оживленно дискуссия о возможном потеплении отношений Вашингтона и Москвы развернулась на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где российская делегация провела целый ряд встреч с инвесторами и политиками из США.

Вместе с тем первый вице-премьер России Игорь Шувалов, выступая на сессии "Россия в мире" в рамках форума, дал сдержанную оценку в отношении перспектив снятия санкций.