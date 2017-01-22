Новак: Цена на нефть будет колебаться от $50 до $60 в течение года

Глава Минэнерго России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» назвал диапазон цен на нефть в текущем году.

«Мне кажется, что потенциал роста цен на нефть не исчерпан. Тем не менее в целом, для того чтобы подходить к оценке ситуации, на мой взгляд, цена будет в течение этого года в среднем от $50 до $60 за баррель», — сказал он.

«Мы увидим, возможно, и более высокие цены относительно сегодняшней текущей цены в $55», — добавил Новак, отметив, что во многом это будет зависеть от текущей балансировки спроса и предложения.

По его словам, балансировка рынка нефти может произойти уже в конце первого полугодия 2017 года, хотя раньше оценивалось, что она произойдет в третьем-четвертом квартале текущего года.

Прирост инвестиций в нефтяную отрасль в текущем году будет иметь положительную динамику, оценил Новак, причина — выполнение соглашения по сокращению добычи. «Об этом январские цифры и показатели уже говорят», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ОПЕК выполнила соглашение по сокращению добычи нефти на 80 процентов. В частности, Россия сократила производство на 150 тысяч баррелей в день.