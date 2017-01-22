Вертолет совершил вынужденную посадку на МКАД

Вертолет Robinson в воскресенье, 22 января, совершил вынужденную посадку близ Московской кольцевой автодороги на северо-востоке Москвы из-за сложных погодных условий. Люди не пострадали.

"Из-за плохих метеоусловий в 10 километрах от МКАД на участке 97 – 98-й километр вынужденно приземлился вертолет Robinson", — сообщил источник в экстренных службах столицы.

По его словам, по предварительным данным, люди в результате ЧП не пострадали.

Участок 97 – 98-го километра МКАД находится в национальном парке Лосиный остров.