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22.01.2017 16:54
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Сообщение о бомбе в Пулково оказалось ложным

Транспортная полиция не нашла бомбу в багаже у женщины, которая 22 января во время предварительного досмотра в петербургском аэропорту сообщила о взрывном устройстве. «Шутницу» препроводили в дежурную часть.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области, взрывотехники ОМОН на транспорте ГУ Росгвардии  в 16:15 закончили осмотр вещей женщины, которая часом ранее заявила, что при себе у нее имеется взрывное устройство. Опасных предметов в сумках не оказалось. Женщина лет 40-45 на вид, провожавшая в Пулково свою сестру, видимо, заскучала и решила проверить работу сотрудников безопасности аэропорта. Взрывотехники больше часа осматривали багаж, но взрывных устройств  и взрывчатых веществ не обнаружили.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств. Эвакуация не проводилась. При этом шутка может обернуться для женщины уголовным делом.

 


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