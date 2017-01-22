Сообщение о бомбе в Пулково оказалось ложным

Транспортная полиция не нашла бомбу в багаже у женщины, которая 22 января во время предварительного досмотра в петербургском аэропорту сообщила о взрывном устройстве. «Шутницу» препроводили в дежурную часть.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области, взрывотехники ОМОН на транспорте ГУ Росгвардии в 16:15 закончили осмотр вещей женщины, которая часом ранее заявила, что при себе у нее имеется взрывное устройство. Опасных предметов в сумках не оказалось. Женщина лет 40-45 на вид, провожавшая в Пулково свою сестру, видимо, заскучала и решила проверить работу сотрудников безопасности аэропорта. Взрывотехники больше часа осматривали багаж, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств. Эвакуация не проводилась. При этом шутка может обернуться для женщины уголовным делом.