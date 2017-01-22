Найдено тело второго погибшего при сходе лавины в Хибинах

Тело второго погибшего обнаружено на месте схода лавины в Хибинах. Еще одного туриста, попавшего под снежные массы, удалось спасти, он находится в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее стало известно, что в первой половине дня 22 января под лавину в районе озера Вудъявр попала незарегистрированная группа туристов из Архангельска, путешественники катались на снегоходах.

Из 11 человек от удара стихии удалось уйти 8 туристам. Еще трое оказались под снежными завалами. Одного удалось найти и спасти, он находится в тяжелом состоянии. Двое других погибли.

Накануне местные СМИ публиковали предупреждение, что этим утром спасатели планируют с помощью контролируемого взрыва спровоцировать в Хибинах принудительную лавину.