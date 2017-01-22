При досмотре в Пулково пассажирка заявила о бомбе в своем багаже
Женщина во время предварительного досмотра в петербургском аэропорту «предупредила» о бомбе, которая, предположительно, находится в её багаже. На работу аэропорта сообщение пассажирки не повлияло.
Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел в три часа дня 22 января. По предварительной информации, при прохождении досмотра в Пулково одна из пассажирок заявила, что у нее при себе есть взрывное устройство. Женщину сразу задержали, а место оцепили. Взрывотехники проверяют информацию.
Аэропорт работает в штатном режиме.
Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту.