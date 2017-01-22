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22.01.2017 15:52
5 Комментариев

На митинг в защиту Пулковской обсерватории вышло 300 человек

Около 300 человек вышло на митинг в Петербурге 22 января. Горожане требуют остановить строительство жилого комплекса южнее Пулковской обсерватории, опасаясь, что это сделает невозможным наблюдение за небесными телами.

Как рассказал Александр Беляев, активист общественной организации "Гражданин Пушкин", на Марсовом поле выступили депутаты Законодательного собрания, работники обсерватории и активисты. Они потребовали отставки директора учреждения Назара Исханова, согласовавшего стройку.

"Документ был подписан вопреки мнению ученого совета и без уведомления вышестоящего Федерального агентства научных организаций", – рассказал Беляев.

Кроме того, горожане потребовали отмены разрешения на строительство и остановки начатых работ. Активисты уже готовят иск в суд.

"Помимо вреда для обсерватории строительство жилого комплекса на 100 тысяч человек приведёт к проблемам с транспортом для жителей Гатчины и Пушкина. Из комплекса будет только один выезд на Пулковское шоссе, – рассказал Беляев. – А мы и так задыхаемся в пробках".

Прокуратура уже начала проверку законности согласования стройки главой обсерватории, добавил депутат горпарламента Максим Резник. "Как и с Исаакиевским собором, это попытка отъема того, что нам дорого, что сохранялось поколениями", – выступил Резник.

Напомним, 24 октября 2016 года директор обсерватории Назар Исханов согласовал строительство первой очереди комплекса "Планетоград". Южнее учреждения должно появиться три пятиэтажных жилых дома площадью 88,5 тысячи квадратных метров. Весь проект предусматривает строительство 1,4 млн кв. м жилья.

 По словам активистов и работников обсерватории, согласование было подписано в обход регламента учреждения и вопреки мнению ученого совета. Как пояснили "Фонтанке" в рабочей группе по астроклимату обсерватории, строительство домов ухудшит существующие условия наблюдения в 1,3 раза. Засветка от многоэтажек превысит загрязнение неба, исходящее от Пушкина. По условиям ученых, застройщик должен был снизить дома до четырех этажей, уменьшить плотность и применить для домов усиленную теплоизоляцию. А также направить источники света вниз.

 


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комментарии пользователей (5)
Randy
22 января 2017 г. 17:33
dimash:
если астрономы из-за закрытия обсерватории (а все к этому идет) пропустят из виду крупный опасный для земли объект?
знамо дело, Брюс Уиллис...
GeneKuk
22 января 2017 г. 17:32
dimash: Закроют, и к бабке не ходи. Храм возведут и всем хорошо станет.
Gov_new_c
22 января 2017 г. 17:25
ТеКС: вкусного мало А любят вкусное с быстрой прибылью.
ТеКС
22 января 2017 г. 17:20
Непонятно,што на земле русской места мало?
dimash
22 января 2017 г. 17:16
Под развитием города власти предлагают увеличение площади города, увеличение населения. Соответсвенно, умножатся и транспортные и социальные проблемы. "Планетоград", спутник "Южный", а далее можно Питер объединять с Гатчиной. Сделав центр города малопригодным для жизни, они покушаются на окраины и пригороды. Спрашивается, кому нужно такое развитие? Кроме чиновников для инвестиционной показухи и для наживы инвесторов. Больше никому. Особенно, местным жителям. Когда власти будут прислушиваться к мнению местного жителя? Кому надо,чтоб половина населения страны переселилась в Москву и Питер? А если астрономы из-за закрытия обсерватории (а все к этому идет) пропустят из виду крупный опасный для земли объект? Кто будет отвечать?
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