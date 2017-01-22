Медведев призвал регионы стать самодостаточными

Российские регионы должны быть самодостаточны, это непременное условие развития страны, заявил председатель "Единой России" премьер Дмитрий Медведев на съезде партии, который проходит 22 января в Москве.

Правительство при поддержке "Единой России" в течение двух предыдущих лет приняло ряд мер, чтобы обеспечить устойчивость региональных и местностных бюджетов, заявил он. Прежде всего, по словам главы правительства, кабмин заложил в федеральный бюджет ресурсы на бюджетные кредиты до 200 миллиардов рублей и на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов — 614 миллиардов рублей.

"На законодательном уровне созданы дополнительные стимулы, чтобы регионы зарабатывали сами. Но нужно всем нам ещё раз подумать, как помочь регионам создать устойчивую основу для собственного развития. Регионы наши должны быть самодостаточными, это непременное условие развития страны", — сказал Медведев на съезде партии.