Кадыров и Володин вошли в Высший совет «Единой России»

На съезде партии «Единая Россия», который проходит в воскресенье, 22 января, в Москве объявлен новый состав Высшего совета партии.

Борис Грызлов переизбран главой Высшего совета партии. Из новых членов в состав высшего совета включены спикера Госдумы Вячеслав Володин, который, по данным СМИ, может войти в бюро высшего совета, глава РЖД Олег Белозеров, гендиректор «Россетей» Олег Бударгин и ряд губернаторов, в чьих регионах «Единая Россия» набрала результат выше или сопоставимый с результатом партии по стране в целом (54,2%).

Это, в частности, Василий Голубев (Ростовская область), Сергей Аксенов (Крым), Валерий Шанцев (Нижегородская область). В высший совет переведен из генсовета экс-депутат Госдумы Владимир Плигин.

Вывели из Высшего совета тех глав регионов, результаты выборов в Госдуму в которых ниже итога по стране: Николая Меркушкина (Самарская область), Марину Ковтун (Мурманская область), Александра Жилкина (Астраханская область).

При этом в Высшем совете оставлены глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, министр культуры Владимир Мединский, глава Минсельхоза Александр Ткачев, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, министр обороны Сергей Шойгу и глава СВР Сергей Нарышкин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев остался на посту председателя партии.